Російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Естонії

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Штаб Сил оборони Естонії заявив, що у вівторок 9 серпня російський вертоліт Мі-8 несанкціоновано увійшов у повітряний простір Естонії поблизу прикордонного пункту Койдула.

Про це повідомляє Err.

Гелікоптер не подав план польоту, а його радар був вимкнений. Також вертоліт не мав двостороннього радіозвʼязку з естонськими службами повітряного руху.

Російський Мі-8 провів у повітряному просторі Естонії майже одну хвилину.

Міністерство закордонних справ 10 серпня викликало посла росії Володимира Ліпаєва, щоб висловити протест і вручити йому дипломатичну ноту.

«Естонія вважає це надзвичайно серйозним і прикрим інцидентом, який є абсолютно неприйнятним», — заявили в міністерстві.