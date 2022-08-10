СБУ оголосила в міжнародний розшук колишнього нардепа Партії регіонів Ігоря Маркова
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук колишнього народного депутата від Партії регіонів Ігоря Маркова.
Як повідомляє СБУ, Маркову в червні вже повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Тепер проти нього зібрали доказову базу — окрім колабораціонізму, йому закидають посягання на територіальну цілісність (ч. 1 ст. 110 КК), порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 КК), пропаганду війни (ст. 436 КК) та виправдовування агресії росії (ч. 1 ст. 436-2 КК).
В основу нової підозри лягли його заклики до війни проти України, які він озвучував на прокремлівських ефірах, де виступав як «експерт», а також розпалювання ворожнечі та звеличення «асвабадітєлєй».
«У звʼязку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа невʼїздна до цивілізованих країн», — зазначили в СБУ.
СБУ прямо не називає імʼя Маркова, проте в повідомленні фігурує саме його заблюрена фотографія. Опис фігуранта також відповідає Маркову.
- За даними слідства, Марков у 2014 році виїхав на територію росії, де вів антиукраїнську діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення військ росії з 15 по 19 березня 2022 року він перебував на окупованій території Київської області, де підтримував дії окупантів, а його публічні висловлювання поширювали федеральні канали рф.
- 15 травня Марков виступав на російському телеканалі та підтримував окупацію частини України.