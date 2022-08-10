На Кубі локалізували наймасштабнішу в історії острова пожежу. Вона знищила 40% нафтових запасів країни

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Twitter / EmbaCuba Arabia Saudita

На Кубі надзвичайники змогли локалізувати наймасштабнішу пожежу в історії острова. Вона спалахнула у порту, де зберігаються нафтові запаси країни.

Про це пише Reuters.

Вогонь протягом пʼяти днів знищив 40% головного сховища палива на карибському острові та спричинив масові відключення світла. Свідки розповіли виданню, що саме полумʼя вже згасло, а густий чорний дим значно зменшився і перетворився на сірий.

У вівторок до гасіння пожежі залучили гелікоптери та пожежні катери, які на допомогу відправила Мексика. Пожежникам вдалося залити нафтосховища піною та локалізувати вогонь.

Наразі невідомо, скільки саме палива згоріло, але влада запевнила, що витоків нафти у затоку Матансас немає, а також закликала жителів столиці Гавани носити маски для обличчя.

Під час пожежі один рятувальник загинув. Пʼятеро людей перебувають у важкому стані в лікарні, а 14 досі вважаються зниклими безвісти.