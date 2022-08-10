Премʼєр Японії перетасував склад уряду, аби відсторонитись від скандальної церковної групи

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда змінив склад уряду, аби дистанціюватись від скандально відомої у країні організації «Церква обʼєднання» — до неї міг входити вбитий колишній премʼєр Сіндзо Абе.

Про це повідомляє Kyodo News.

Премʼєр-міністр зберіг на посаді тільки головного секретаря Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, міністра закордонних справ Йошімаса Хаясі та міністра фінансів Судзукі Сунічі. У країні відтепер новий міністр оборони — Ясукадзу Хамада, який вже обіймав цю посаду з 2008 до 2009 року. Попередній міністр був братом вбитого Сіндзо Абе, він на минулих виборах одержав підтримку від «Церкви обʼєднання». Загалом посад за звʼязки з організацією позбулись семеро посадовців уряду.

Підтримка кабінету Кісіди впала до найнижчого рівня відтоді, як він обійняв посаду у жовтні минулого року: з 59% до 46%. Переважна більшість респондентів заявила, що хочуть розʼяснень про звʼязки політиків із «Церквою обʼєднання». Послідовників церкви у Японії засудили через незаконне отримання грошей від людей шляхом погроз, у тому числі з посиланням на «спадкову карму».

Крім цього, 8 липня у Японії під час передвиборчого мітингу був скоєний замах на колишнього премʼєра Сіндзо Абе, який пізніше помер у лікарні. Нападник слідчим розповів, що його мама робила «руйнівні для родини пожертви», а Абе нібито просував ідеї цієї церкви.