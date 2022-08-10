В Еквадорі біоінженер знайшов 400-річні дріжджі та відтворив стародавнє пиво

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AFP

Еквадорський біоінженер Хав’єр Карвахаль знайшов 400-річний зразок дріжджів, оживив його та відтворив пиво, яке вважається найстарішим у Латинській Америці.

Про це повідомляє France24.

«Ми знайшли не тільки біологічний скарб, але й 400-річну роботу з тихого одомашнення дріжджів, які, ймовірно, походять від чичі [ферментований кукурудзяний напій, який варили корінні жителі Америки до іспанської колонізації] та були зібрані у місцевому середовищі», — сказав Карвахаль журналістам.

У 2008 році він відшукав бочку зі старої францисканської пивоварні, яка зберігалася у монастирі у Кіто. Монастир збудували між 1537 і 1680 роками, зараз там розташований музей.

Карвахаль здобув уламок бочки, за допомогою мікроскопа знайшов там крихітний зразок дріжджів та після тривалого періоду культивування оживив гриб.

Потім науковець, який походить з родини пивоварів, знайшов у галузевому журналі статтю, яка описувала формулу напою францисканців 16 століття.

«У рецепті була величезна кількість прогалин, і моє завдання полягало в тому, щоб заповнити їх», — зазначив біоінженер.

На те, щоб зварити стародавнє пиво, Карвахалю знадобилося 10 років.