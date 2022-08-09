Ситуація на фронті 9 серпня: росіяни намагаються прорватися до Бахмуту та вздовж західних околиць Донецька — на мапах «Бабеля»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські війська на Донбасі намагаються наступати лише на двох напрямках — пробують дістатися околиць Бахмута та відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька. Також вони вдаються до тактичних наступів у напрямку на Сіверськ і Вугледар. Тим часом армія рф перекидає більшу частину своїх сил на Херсонщину.

Ситуація на фронті 9 серпня — дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Харків;

по всій області росіяни переважно не намагаються наступати й обороняються;

окупанти пробували наступати на південь від Балаклії, але безуспішно;

від Ізюму росія відвела значну частину військ на інші напрямки, це дозволило ЗСУ здійснити тактичні контрнаступи та звільнити села Дмитрівка, Дібрівне та Мазанівка в напрямку на Словʼянськ.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Донбас

на Донбасі російські війська обрали кілька напрямків, де намагаються наступати;

спроби росіян наступати на Богородичне були невдалими;

у напрямку на Сіверськ російські війська теж не просунулися. Спроби наступу на Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївку закінчилися без успіху;

водночас продовжується тиск навколо Бахмуту. Російські війська захопили Покровське і ведуть бої на околицях Соледару. Також із Покровського вони намагаються наступати на околиці Бахмуту;

окупанти намагаються прорватися й до південних околиць Бахмуту. Спроби наступу на Кодему та інші села навколо Бахмуту відбили ЗСУ. У селі Вершина росіяни мають частковий успіх;

також армія рф почала активний наступ уздовж всіх західних околиць Донецька. Жорсткі бої тривають на південь від Авдіївки, на околицях Красногорівки, а також у Пісках та Марʼїнці;

біля Вугледару росіяни намагаються знову вийти до околиць міста, але безрезультатно.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Південь

на півдні України ситуація поки не змінюється, тут продовжуються артилерійські дуелі без просувань жодної зі сторін.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Херсонщина

у Херсонську область росіяни перекидають більшу частину своїх військ з території України. Щоб ускладнити їхню логістику, українські військові бʼють по мостах через Дніпро;

усі спроби росіян вибити ЗСУ з плацдарму на лівому березі Інгульця в районі Лозового та Андріївки були безуспішні;

окупанти спробували наступати на село Благодатне на захід від Снігурівки — теж невдало.