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Ситуація на фронті 9 серпня: росіяни намагаються прорватися до Бахмуту та вздовж західних околиць Донецька — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»

Російські війська на Донбасі намагаються наступати лише на двох напрямках — пробують дістатися околиць Бахмута та відтіснити ЗСУ від західних околиць Донецька. Також вони вдаються до тактичних наступів у напрямку на Сіверськ і Вугледар. Тим часом армія рф перекидає більшу частину своїх сил на Херсонщину.

Ситуація на фронті 9 серпня — дивіться на мапах «Бабеля».

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