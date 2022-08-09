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Уряд підготував законопроєкт про правила роботи влади та людей в окупації. Що вважатиметься колабораціонізмом, а що ні?

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про правовий режим на окупованих територіях України. Він встановить правила, що можна робити владі та людям в окупації, а що ні.

Про це йдеться в законопроєкті № 7646.

Законопроєкт передбачає, що будь-які звʼязки людей, бізнесу й органів державної влади з представниками окупаційних адміністрацій, військовими країни-агресора тощо заборонені, окрім певних винятків. Уряд визначає, що на окупованих територіях проводиться розвідка та контррозвідка, а також боротьба з тероризмом. У звʼязку з цим будь-яка співпраця з окупантами не повинна завдавати шкоди Україні.

Українські державні органи на окупованих територіях можуть:

Людям та бізнесу в окупації теж заборонено співпрацювати з окупантами, але можна:

Також уряд пропонує внести зміни до Кримінального кодексу щодо покарання за колабораціонізм. Там хочуть зазначити, що колаборантами вважатимуться ті бізнесмени, які добровільно почнуть співпрацювати з окупаційними адміністраціями.