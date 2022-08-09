Серена Вільямс оголосила про намір піти з тенісу
- Автор:
- Анна Холоднова
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time.com
Американська тенисістка, чемпіонка 23 турнірів «Великого шлему» Серена Вільямс каже, що готова піти з професійного тенісу і зосередитися на народженні ще однієї дитини та бізнесі.
Про це повідомляє Associated Press.
«Цього місяця мені виповнюється 41 рік, і щось має статися», — написала Вільямс у есеї, опублікованому в журналі Vogue.
Тенісистка зазначила, що їй не подобається словосполучення «вихід на пенсію», і вона хоче думати про цей етап свого життя як про «відхід від тенісу до інших речей, які важливі для мене».
Серена Вільямс зіграє на US Open, останньому турнірі «Великого шлему» 2022 року, який розпочнеться в Нью-Йорку 29 серпня.
- Серена Вільямс — чотириразова олімпійська чемпіонка: один раз в одиночному і тричі в парному розрядах. Також володарка некалендарного «Великого шлема» в одиночному і парному розрядах і єдина, як серед чоловіків, так і серед жінок, володарка карʼєрного «Золотого шлема» (він включає перемоги в усіх чотирьох турнірах «Великого шлема» і на Олімпійських іграх) в одиночному і парному розрядах.