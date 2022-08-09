Естонія і Фінляндія пропонують зупинити видачу турвіз росіянам. У Латвії хочуть не продовжувати видані раніше посвідки на проживання

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Dmitry Dzhus / Flickr

Премʼєр-міністри Фінляндії та Естонії закликали Євросоюз зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС через агресію рф проти України.

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас написала у своєму Twitter, що вʼїзд до Європи — це привілей, а не право людини. Вона зазначила, що авіасполучення з росією закрите, але поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди рф — Фінляндія, Естонія та Латвія.

Фінська премʼєр-міністр Санна Марін заявила, що росіяни не мають права жити нормальним життям у Європі як туристи, поки їх країна веде жорстоку війну проти України.

У Латвії тим часом партія «Національне обʼєднання», яка входить до урядової коаліції, почала готувати поправки до закону «Про імміграцію», які передбачають законні підстави не продовжувати тимчасові посвідки на проживання громадянам росії та білорусі.