СБУ викрила всіх колаборантів, які вступили у «мвд росії» на Запоріжжі. Ось імена керівників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного «мвд рф» на Запоріжжі. 17 особам вже оголошено підозри.
За даними СБУ, так зване «мвд» придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованої частини області. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Також відомі факти викрадення людей, яких потім катували, били або погрожували фізичною розправою.
Також колаборанти з «мвд» грабують помешкання місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію. Крім того, фейкові правоохоронці обложили «даниною» місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств.
СБУ назвала прізвища деяких осіб, які входять до «керівного складу» окупаційного органа:
- Селіванов О. С. — заступник начальника «обласного» управління;
- Кошель О. В. — начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
- Чудак В. В. — начальник Камʼянко-Дніпровського райвідділу;
- Ракитянський С. О. — перший заступник керівника Бердянського міськвідділу;
- Орлов В. В. — начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
- Аліпов О. Є. — заступник начальника Токмацького райвідділу;
- Шопов С. П. — начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
- Мітленко Ю. В. — начальник паспортного столу Токмацького міжрайонного відділу;
- Міхєєв В. В. — начальник «межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».