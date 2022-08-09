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Росія втратила ще 300 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Росія у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових — +300 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 9 серпня.

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Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.