Росія втратила ще 300 своїх військових

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Росія у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових — +300 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 9 серпня.

Також росія втратила:

1 817 танків (6 за останню добу);

4 076 бойових броньованих машин (6);

964 артилерійські системи (4);

261 реактивну систему залпового вогню (без змін);

133 засоби ППО (1);

223 літаки;

193 гелікоптери (1);

757 дронів (3);

185 крилатих ракет (3);

15 кораблів/катерів;

2 998 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (5);

87 одиниць спеціальної техніки (1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.