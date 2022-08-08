Космічні сили США тестують роботів-собак для патрулювання своєї бази
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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United States Space Force
Космічні сили США тестують роботів-собак для патрулювання бази та виконання інших повторюваних завдань.
Про це пише Space.com.
Американські військові продемонстрували роботу двох чотириногих безпілотних наземних транспортних засобів Vision 60 Q-UGV. Їх створила компанія Ghost Robotics.
У підрозділі Space Launch Delta 45 заявили, що використовуватимуть роботів-собак для «оцінки пошкоджень і патрулювання, щоб заощадити значну кількість робочих годин». Цей підрозділ відповідає за всі операції космічного запуску з Космічного центру Кеннеді та мису Канаверал.
Роботи-собаки оснащені широким спектром оптичних і акустичних датчиків. Ними можна керувати і автономно, і за допомогою людини-контролера. Вони реагують на голосові команди.
Ці роботи також можуть бути мініатюрними комунікаційними вузлами і нести антени туди, де відповідної інфраструктури немає.
Крім військового застосування, роботів-собак у майбутньому планують залучати до управління надзвичайними ситуаціями, забезпечення громадської безпеки та виробничого контролю.