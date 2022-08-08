Reuters: Через санкції російські авіакомпанії розбирають літаки на запчастини

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Російські авіакомпанії, зокрема державна компанія «Аерофлот», розбирають літаки, щоб отримати запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

У червні російський уряд рекомендував авіакомпаніям використовувати деякі літаки для запчастин, щоб решта авіалайнерів іноземного виробництва могли далі літати принаймні до 2025 року.

Через санкції, які запровадили проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, авіакомпанії з рф більше не можуть отримати запчастини або проходити технічне обслуговування своїх іноземних літаків. Вони складають більшу частину авіапарку росії. Станом на кінець 2021 року майже 80% парку «Аерофлоту» складалося з Boeing та Airbus. В «Аерофлоті» було 134 Boeing і 146 Airbus, а також близько 80 літаків Sukhoi Superjet-100 російського виробництва.

Джерело, обізнане у цьому питанні, повідомило журналістам, що як мінімум один російський Sukhoi Superjet 100 та Airbus A350, які експлуатує «Аерофлот», наразі зупинили та розбирають. Вони додають, що Airbus A350 майже новий.

За даними джерел Reuters, обладнання також взяли з кількох Boeing 737 і Airbus A320 «Аерофлоту», оскільки компанії потрібні додаткові запчастини для інших літаків цих моделей.

Зібрані у росії літаки Sukhoi Superjet також сильно залежать від іноземних запчастин. Джерело повідомило, що з одного з них уже зняли двигун, щоб інший Superjet міг продовжити польоти.

Представник авіаційній промисловості розповів журналістам, що розкомплектація російських літаків буде «лише питанням часу». Адже новіші покоління реактивних літаків — A320neo, A350 і Boeing 737 MAX і 787 — мають технологію, яку потрібно постійно оновлювати.

Західні джерела повідомили, що росії буде складно використовувати сучасні реактивні літаки протягом року після введення санкцій, незважаючи на її високорозвинену інженерну базу.

На основі даних Flightradar24 журналісти Reuters підрахували, що близько 50 літаків «Аерофлоту» – а це 15% його парку, включно з реактивними літаками, які перебувають під санкціями – не злітали з кінця липня.

Також три з семи Airbus A350, які експлуатує «Аерофлот», включно з тим, який розібрали на запчастини, не злітали близько трьох місяців.

Джерело в авіагалузі також повідомило, що через санкції російські авіаперевізники літають за меншою кількостю маршрутів, а це означає, що у росіян залишаються літаки, які ще можуть розібрати.