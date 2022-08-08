Ахметов готує новий позов проти росії на 450 млн грн. Цим разом — щодо збитків «Укртелекому»

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Компанія «Укртелеком», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, готується подати позов проти росії. Вимагатимуть компенсації збитків та вартості зруйнованого, пошкодженого та втраченого майна.

Про це повідомляє Forbes.

Втрати «Укртелекому» оцінюють у 450 мільйонів гривень. Ця сума не є остаточною та не враховує неотриманий через зупинку господарської діяльності операційний прибуток.

«Це справедлива вартість активів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, де ми були вимушені зупинити господарську діяльність. Ця сума може зрости, адже зараз триває фіксація та оцінка збитків, завданих активам компанії, що перебувають на підконтрольних Україні територіях», — сказав в інтерв’ю SPEKA директор зі стратегії та розвитку бізнесу компанії Ігор Яремчук.

Через війну росії проти України компанія «Укртелеком» втратила контроль над інфраструктурою в майже 900 населених пунктах Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

На початок червня в «Укртелекомі» нарахували 175 пошкоджених будівель та технологічних майданчиків, 34 з яких повністю зруйновані. У компанії заявляють, що пошкоджені також сотні мереж різного рівня.

За перше півріччя 2022 року компанія «Укртелеком» скоротила дохід на 15,6% — до 2,9 мільярдів гривень, порівняно з таким же періодом 2021 року.