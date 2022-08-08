У ДСНС створили застосунок для виявлення мін
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / ДСНС
Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки.
Про це повідомляють у ДСНС.
Що може зробити користувач, встановивши цю програму на телефон:
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
- отримати сповіщення в разі наближення до небезпечного обʼєкта;
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Ось як він виглядає: