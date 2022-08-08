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У ДСНС створили застосунок для виявлення мін

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Facebook / ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки.

Про це повідомляють у ДСНС.

Що може зробити користувач, встановивши цю програму на телефон:

Ось як він виглядає: