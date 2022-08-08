Петиція про заборону вʼїжджати в Україну росіянам на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Пресслужба Державної прикордонної служби
Петиція про заборону вʼїжджати на територію України громадянам росії на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч. Далі її має розглянути президент Володимир Зеленський.
Петицією пропонують і не видавати посвідки на проживання росіянам — окрім тих, хто воював на боці України.
«Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розвʼязала росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів», — зазначив автор петиції.
- 1 липня 2022 року в Україні почав діяти візовий режим із росією. Крім того, жителі прикордонних регіонів рф мають вʼїжджати та виїжджати з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.