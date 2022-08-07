ЗМІ: Apple попросила тайванських постачальників маркувати свою продукцію як вироблену в Китаї

Новини

Компанія Apple попросила тайванських постачальників комплектуючих до своєї техніки маркувати їхню продукцію як вироблену в Китаї. Таким способом компанія намагається уникнути суворих митних перевірок Китаю, запроваджених через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє The Guardian.

Apple попросила маркувати компоненти, призначені для материкового Китаю як зроблені в «Китайському Тайбеї» або «Тайвані, Китай». Етикетки потрібні, щоб дотримувати давнє, але раніше невиконуване правило — експортовані товари повинні вказувати на те, що острів є частиною Китайської Народної Республіки.

Напис «Зроблено в Тайвані» може призвести до затримок, штрафів і навіть заборони на весь вантаж. Але сам Тайвань вимагає, щоб на експортних товарах було зазначено місце походження: або назва «Тайвань», або офіційна назва країни «Китайська Республіка».

Питання поставок є дуже чутливим, оскільки Apple переходить до фінального етапу виробництва iPhone 14, який, скоріш за все, презентують у вересні.

Тайвань є світовим лідером з виробництва чипів. Лише доля компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на світовому ринку становить майже 55%.