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Поліція: У моргах Київщини перебувають тіла понад 270 загиблих від російського вторгнення, більшість — не ідентифіковані

Автор:
Олег Панфілович
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До моргів Київської області надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників «Азовсталі». Тіла оглянуті, втім більшість із них лишається невстановленими.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Ці тіла надійшли в період з 15 червня до 27 липня. Для ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначили слідчих та спецномер телефону для пошуку рідних.

Тим, хто розшукує близьких, необхідно відправити повідомлення через Viber, WhatsApp або Telegram на номер +380936684014. У повідомленні необхідно вказати:

Протягом останнього місяця Україна повернула на підконтрольну територію тіла понад 100 своїх захисників.