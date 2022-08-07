Поліція: У моргах Київщини перебувають тіла понад 270 загиблих від російського вторгнення, більшість — не ідентифіковані
- Автор:
- Олег Панфілович
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До моргів Київської області надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників «Азовсталі». Тіла оглянуті, втім більшість із них лишається невстановленими.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Ці тіла надійшли в період з 15 червня до 27 липня. Для ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначили слідчих та спецномер телефону для пошуку рідних.
Тим, хто розшукує близьких, необхідно відправити повідомлення через Viber, WhatsApp або Telegram на номер +380936684014. У повідомленні необхідно вказати:
- Прізвище, ім’я по батькові та дату народження розшукуваної особи.
- Зріст, розмір взуття, розмір одягу.
- Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше).
- Фото зниклої особи.
- Татуювання (детальний опис, фото).
- Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутні чи зрощені пальці на ногах або руках).
- Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше).
- Номер телефону, яким користувалася зникла особа.
- Номер телефону контактної особи.
Протягом останнього місяця Україна повернула на підконтрольну територію тіла понад 100 своїх захисників.