Українські військові знищили на півдні понад 20 окупантів та їхню техніку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Українські військові на півдні за добу знищили 23 російських загарбники, а також техніку окупантів.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Серед іншого ЗСУ знищили радіолокаційну станцію до одного із зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та військові автомобілі.
Там також додали, що залишається загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів у зоні досяжності, прибережні води залишаються закритими для купання з метою уникнення мінної небезпеки.
- У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 165 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 42 200 осіб.