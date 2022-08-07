Українські військові знищили на півдні понад 20 окупантів та їхню техніку

Новини

Українські військові на півдні за добу знищили 23 російських загарбники, а також техніку окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Серед іншого ЗСУ знищили радіолокаційну станцію до одного із зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та військові автомобілі.

Там також додали, що залишається загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів у зоні досяжності, прибережні води залишаються закритими для купання з метою уникнення мінної небезпеки.