Обстрілюють артилерією. Речник Повітряних сил пояснив, чому ППО безсила у прифронтових містах

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Київ» прокоментував петицію українців з проханням посилити ППО в Харківській та інших прифронтових областях.

За його словами прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. І через загрозу такого обстрілу так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл «Градами», «Смерчами» чи «Ураганами».

«Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО — безсила», — пояснив Ігнат і додав, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, оскільки зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, водночас «пакет» «Града» (40 реактивних снарядів) летить лічені хвилини.

Речник Повітряних сил наголосив, що потрібно рішучіше громити противника там, звідки він завдає цих ударів. Для цього, зокрема, потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.