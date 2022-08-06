Македонія передала ЗСУ чотири літаки. Це СУ-25, які країна придбала в України у 2001

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mkd.mk

Македонія передала українському війську чотири літаки СУ-25. Ці літаки вона придбала в України у 2001 році за €4 мільйони.

Про це днями повідомило видання Mkd.mk.

Факт передачі літаків 5 серпня підтвердив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Також він зазначив, що Македонія відправила в Україну танки.