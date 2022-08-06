Росіяни обстрілюють Миколаївщину. У селищі Березнегувате загинула жінка
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Російські війська обстрілюють лінію зіткнення вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Зокрема, росіяни гатили з артилерії по селищу Березнегувате. Там загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою. Ще пʼятеро людей отримали поранення.
Уночі 5 серпня під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. «Прильоти» були в Шевченківській, Первомайській, Галицинівській, Широківській та Березнегуватській громадах. Снаряди зруйнували житлові будинки та спричинили пожежі в лісових масивах і на полях.
- Через обстріл Корабельного району Миколаєва 5 серпня поранень зазнала 21 людина, зокрема 13-річний підліток. Одна людина загинула.