Ердоган запропонував путіну організувати зустріч із Зеленським у Стамбулі

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту росії володимиру путіну організувати переговори з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN Turk.

Він зазначив, що бачить позитивні відображення в діалозі з росією на Кавказі, у Сирії та в Україні. І додав, що ініціатива експорту українського зерна через Чорне море є останнім прикладом цього.

«Попри труднощі на місцях, я також твердо вірю, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським», — заявив Ердоган за підсумками зустрічі в російському місті Сочі.

Утім, за словами турецького лідера, переможця у війні в Україні не буде.

«Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог із нашим чорноморським сусідом, росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру», — сказав Ердоган.