Запорізька АЕС через обстріл працює без одного енергоблока. The Insider пише, що станцію заміновують

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Запорізька атомна електростанція станом на 6 серпня працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки через обстріл росіян, який стався 5 серпня.

Як повідомляє «Енергоатом», на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист — відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

«Український персонал станції продовжує працювати та докладати всіх зусиль задля ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідовує наслідки пошкоджень. ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається», — йдеться в повідомленні.

Як передає Укрінформ, за словами начальника Запорізької ОВА Олександра Старуха, на станції відключили енергоблок № 4. У випадку аварії евакуація неможлива.

«В Енергодарі відбулась підготовлена провокація. Було пошкоджено дві лінії електропередачі, відключено від мережі четвертий енергоблок. Небезпеки великої поки немає, але мушу констатувати, що всі наші плани щодо евакуації [...] за таких умов, як сьогодні, майже неможливо здійснити», — сказав Старух.

Видання The Insider пише з посиланням на джерела, що з початку серпня на станції підозріла активність російських військових — на території станції вигружають вантажі, ймовірно, це боєприпаси. За даними журналістів, росіяни мінують станцію — вибухонебезпечні вантажі розміщують біля енергоблоків і в машинному залі.

Джерела видання кажуть, що на станції наразі перебувають приблизно 500 російських солдатів і військова техніка, зокрема БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки. Територію навколо станції російські військові вже замінували.

Поблизу села Водяне, що поряд з АЕС, стоять батареї «Градів», а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами, а частину боєкомплекту — навіть у самому енергоблоці.

Джерела кажуть, що обстріли з реактивних систем 5 серпня були провокацією. Вогонь вели росіяни.