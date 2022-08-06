Із сектору Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет. ЦАХАЛ провів операцію із затримання терористів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Протягом ночі із сектору Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет.
Про це повідомляють The Times of Israel і Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Представник військ Ран Кочав заявив, що система ППО «Залізний купол» перехопила 95% ракет, які випустили по півдню і центру країни бійці руху «Ісламський джихад». 30 ракет впали в місці запуску — у секторі Гази.
Під час ракетного обстрілу ізраїльська авіація завдавала ударів по обʼєктах терористів у секторі Гази. Ліквідовували пускові майданчики ракет, бази й опорні пункти.
Окрім цього, ізраїльські сили провели рейд на Західному березі річки Йордан, затримавши 20 підозрюваних у звʼязках з «Ісламським джихадом». Серед них 19 палестинців.
У ЦАХАЛ кажуть, що готові до бойових дій та не розраховують на швидке закінчення конфлікту. Міністр оборони Бенні Ганц схвалив призов до 25 тисяч резервістів.
- 1 серпня Ізраїль арештував лідера «Ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді. Після цього на кордоні Гази та Ізраїлю розпочались загострення. 5 серпня Збройні сили Ізраїлю вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі під час операції «Світанок». Удари ізраїльтян зруйнували військові структури «Ісламського джихаду» і вбили головного терористичного лідера Тайсіра аль Джабарі. Премʼєр-міністр Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц обґрунтували ці удари необхідністю запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера.
- Увечері 5 серпня «Ісламський джихад» почав масований ракетний обстріл Ізраїлю.