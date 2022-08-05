«Ісламський джихад» випустив у бік Ізраїлю 70 ракет. Більшість із них перехопив «Залізний купол»

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«Ісламський джихад» випустив 70 ракет із Сектора Гази по Ізраїлю — через кілька годин після того, як Ізраїль авіаударом ліквідував керівника операцій «Ісламського джихаду».

Про це повідомляють ізраїльські видання The Jerusalem Post та Times of Israel.

Так, увечері 5 серпня з Сектора Гази випустили понад 70 ракет по південних та центральних районах Ізраїлю. Більшість ракет перехопила система протиракетної оборони «Залізний купол». Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів у відповідь і ще вдарила по інших цілях, які, як стверджується, були повʼязані з терористичною інфраструктурою «Ісламського джихаду». Про постраждалих не повідомляється.

Армія оборони Ізраїлю також повідомляє про початок широкомасштабної повітряної операції проти «Ісламського джихаду» в Газі. «Наша політика однозначна — той, хто нам загрожує, буде знищений», — заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.