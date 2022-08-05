«Ісламський джихад» випустив у бік Ізраїлю 70 ракет. Більшість із них перехопив «Залізний купол»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Ісламський джихад» випустив 70 ракет із Сектора Гази по Ізраїлю — через кілька годин після того, як Ізраїль авіаударом ліквідував керівника операцій «Ісламського джихаду».
Про це повідомляють ізраїльські видання The Jerusalem Post та Times of Israel.
Так, увечері 5 серпня з Сектора Гази випустили понад 70 ракет по південних та центральних районах Ізраїлю. Більшість ракет перехопила система протиракетної оборони «Залізний купол». Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів у відповідь і ще вдарила по інших цілях, які, як стверджується, були повʼязані з терористичною інфраструктурою «Ісламського джихаду». Про постраждалих не повідомляється.
Армія оборони Ізраїлю також повідомляє про початок широкомасштабної повітряної операції проти «Ісламського джихаду» в Газі. «Наша політика однозначна — той, хто нам загрожує, буде знищений», — заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.
- 1 серпня Ізраїль арештував лідера «Ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді. Після цього на кордоні Гази та Ізраїлю розпочались загострення. 5 серпня Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі під час операції «Світанок». Удари ізраїльтян зруйнували військові структури «Ісламського джихаду» і вбили головного терористичного лідера Тайсіра аль-Джабарі. Премʼєр-міністр Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц обґрунтували ці удари необхідністю запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера.