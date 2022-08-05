Ердоган та путін домовились, що Туреччина буде платити за газ у рублях

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Президент росії володимир путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про часткову оплату російського газу в рублях. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на віцепремʼєра рф олександра новака.

«Важлива складова була, обговорювалися постачання газу до Туреччини, який у досить великому обсязі постачається — 26 мільярдів кубометрів щорічно. У процесі переговорів президенти домовилися про те, що ми починаємо частково постачання газу та оплату в рублях», — заявив новак за підсумками зустрічі путіна та Ердогана в Сочі.

Новак зазначив, що рф та Туреччина говорять про поступовий перехід на розрахунки в національних валютах.

Крім цього, путін та Ердоган обговорили також фінансово-банківський сектор економіки і «досягли великих угод».

«Сьогодні ми, по суті, виконували поставлене президентами завдання щодо виходу на торговельний оборот у 100 мільярдів доларів та щодо спрощення тих процедур, які дозволяють нашому бізнесу спілкуватися», — заявив новак.