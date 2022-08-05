Китай ввів санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі

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Китай запровадив санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її поїздку до Тайваню. Вона стала найвищим чиновником США, проти якого Пекін ввів обмеження.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про санкції проти Пелосі та її найближчих родичів. Раніше речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила на брифінгу, що напруженість навколо Тайваню цього тижня була «повністю спричинена спікером Пелосі та політиками США».

Китай не уточнив, що саме передбачають ці санкції. Попередні такі заходи обмежували доступ до Китаю, Гонконгу і Макао та ведення бізнесу там.