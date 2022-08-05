Китай ввів санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Gage Skidmore / Flickr
Китай запровадив санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її поїздку до Тайваню. Вона стала найвищим чиновником США, проти якого Пекін ввів обмеження.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про санкції проти Пелосі та її найближчих родичів. Раніше речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила на брифінгу, що напруженість навколо Тайваню цього тижня була «повністю спричинена спікером Пелосі та політиками США».
Китай не уточнив, що саме передбачають ці санкції. Попередні такі заходи обмежували доступ до Китаю, Гонконгу і Макао та ведення бізнесу там.
- Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі офіційно прибула на Тайвань 3 серпня. Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. У Китаї її візит вже назвали «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності».
- Візит Пелосі супроводжувався напругою в регіоні. Війська Китаю розгорнули навчання і стягнули сили навколо Тайваню. Війська останнього приведені в посилену бойову готовність до 4 серпня.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай вирішив «надмірно відреагувати» на поїздку Пелосі та використати її як привід для провокаційних військових дій.