Ізраїль вдарив по Сектору Гази та ліквідував керівника операцій «Ісламського джихаду»
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- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
Армія Ізраїлю почала військову операцію в Секторі Гази проти палестинської терористичної організації «Ісламський джихад». Ізраїльські військові нанесли кілька ударів.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони Ізраїлю.
«Військові літаки ЦАХАЛ вразили високопоставленого члена палестинської організації «Ісламський джихад» Тайсіра аль-Джабарі, командувача північного регіону Сектора Гази, якому в останні дні було доручено просування планів протитанкових атак проти ізраїльських громадян і солдатів ЦАХАЛ», — йдеться у повідомленні.
За даними Reuters, офіційний представник бойовиків підтвердив його смерть.
Також війська Ізраїлю ліквідували близько 10 терористів «Ісламського джихаду». Крім того, ізраїльтяни атакували військові бази та будівлі, які використовували оперативники палестинської організації.
У радіусі 80 км в ізраїльському тилу оголосили «особливу ситуацію» та опублікували на державному порталі надзвичайних ситуацій спеціальні інструкції для цивільного населення.
«ЦАХАЛ продовжує свої дії проти палестинського «Ісламського джихаду» з метою відновлення безпеки мешканців Держави Ізраїль», — йдеться в повідомленні Міноборони країни.