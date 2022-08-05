Ізраїль вдарив по Сектору Гази та ліквідував керівника операцій «Ісламського джихаду»

Новини

Скріншот з відео

Армія Ізраїлю почала військову операцію в Секторі Гази проти палестинської терористичної організації «Ісламський джихад». Ізраїльські військові нанесли кілька ударів.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Ізраїлю.

«Військові літаки ЦАХАЛ вразили високопоставленого члена палестинської організації «Ісламський джихад» Тайсіра аль-Джабарі, командувача північного регіону Сектора Гази, якому в останні дні було доручено просування планів протитанкових атак проти ізраїльських громадян і солдатів ЦАХАЛ», — йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, офіційний представник бойовиків підтвердив його смерть.

Також війська Ізраїлю ліквідували близько 10 терористів «Ісламського джихаду». Крім того, ізраїльтяни атакували військові бази та будівлі, які використовували оперативники палестинської організації.

У радіусі 80 км в ізраїльському тилу оголосили «особливу ситуацію» та опублікували на державному порталі надзвичайних ситуацій спеціальні інструкції для цивільного населення.

«ЦАХАЛ продовжує свої дії проти палестинського «Ісламського джихаду» з метою відновлення безпеки мешканців Держави Ізраїль», — йдеться в повідомленні Міноборони країни.