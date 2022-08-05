Латвія припинила видачу віз росіянам

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Посольство Латвії в росії на невизначений термін зупинило видачу віз громадянам рф.

Про це повідомляє Delfi.

Візу видаватимуть тільки росіянам, які їхатимуть на похорони близького родича. Від березня Латвія видавала візи тільки через гуманітарні обставини (хвороба, або смерть близьких, а також журналістам та рідним громадян Латвії). Від 25 лютого по 26 липня зі згаданих причин було видано 654 візи. Крім того, право на вʼїзд отримали 247 співробітників російських ЗМІ та 206 членів їхніх родин.