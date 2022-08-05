Забирають землю і бізнес. Росіяни змушують українців оформляти паспорти рф на окупованих територіях півдня

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують примусову паспортизацію українського населення, повідомляє українська розвідка.

За їх даними, для мешканців Мелітополя та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо «земельних паїв» — їх треба переоформити, а зробити це можна тільки за наявності російського паспорта. Якщо цього не зробити, то землю просто забирають.

Також окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням. Переоформити можно знову ж таки тільки з паспортом рф.

На виїзді з міста на блок-постах окупанти продовжують посилено перевіряти чоловіків, зокрема оглядати татуювання.

Тим часом на окупованій території Херсонщини «міністр аграрної політики Херсонської області» ковальов закликає сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати «податки» за законодавством рф. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу висилати за межі регіону.

У місті Кам’янське окупаційна адміністрація переводить діяльність місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно законодавства рф.