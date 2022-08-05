Україна закликала Канаду відмовитися від ремонту ще пʼяти турбін «Північного потоку»
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- Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала канадський уряд відмовитися від обслуговування та ремонту ще пʼяти турбін для російського газопроводу «Північний потік».
Про це повідомляє «Європейська правда».
Ковалів у виступі перед канадськими депутатами заявила, що рішення обслуговувати турбіни Siemens — це дуже небезпечний прецедент послаблення санкційного тиску, який посилив позиції росії.
«Цей виняток із санкцій вже посилив у москви відчуття безкарності. Ми повторюємо те, що було сказано нами раніше: зрозуміло, що запит росії на турбіни не мав технічного підґрунтя і був спрямований лише на ще більший тиск», — заявила посол, додавши, що технічне обслуговування всіх турбін зміцнить здатність рф тероризувати Європу роками перебоями в поставках газу.
Вона наголосила, що Україна прагне працювати з європейськими країнами над зменшенням газової залежності від рф.
«Ми прагнемо допомогти, використовуючи український газовий маршрут, пропонуючи газосховища та постачаючи до ЄС додаткову електроенергію, яка могла б замінити до 5 мільярдів кубометрів російського газу», — заявила Ковалів.
- З 16 червня «Газпром» скоротив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. Канада зробила виняток із санкцій проти росії, відремонтувала турбіну і відправила її до Німеччини, проте росія її досі не забрала.
- На тлі цього російський «Газпром» скоротив постачання газу «Північним потоком» до 20% потужності труби.