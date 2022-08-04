Канада відправить понад 200 своїх армійців до Великої Британії. Вони навчатимуть українських військових
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- Анна Холоднова
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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr
Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що наступного тижня її країна відправить до Великої Британії до 225 військовослужбовців для навчання українських бійців.
Про це повідомляє Reuters.
З 2015 року Збройні сили Канади підготували понад 33 000 українських військових, але у лютому навчання призупинили.
«Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, коли [росія] робить тривалі спроби завдати довгострокової шкоди Україні та її народу. Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо нашу обіцянку відновити масштабне навчання», — сказала Аніта Ананд.
Розгортання канадської місії триватиме чотири місяці. Більшість солдатів, які поїдуть до Сполученого Королівства, служать у легкій піхоті 3 батальйону принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні провінції Альберта.
Навчання відбудеться на військовій базі у південно-східній Англії. Там канадці вчитимуть українців поводитися зі зброєю, надавати першу допомогу та патрулювати територію.
- Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про військові навчання українців. За його словами, британці вчать 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.