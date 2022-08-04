«З цих танків в Україні вбивають людей». В Естонії приберуть усі радянські памʼятники
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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ERR
Уряд Естонії погодився якнайшвидше прибрати з публічного простору усі радянські памʼятники. Про це повідомляє естонське видання ERR.
«Головне вирішено — радянські памʼятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше. Конкретний час та порядок залежать від готовності та логістичного плану місцевих органів влади. Ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектора», — сказала премʼєр-міністр Кая Каллас.
Загалом в Естонії налічується від 200 до 400 таких памʼяток. Усі, хто має такі памʼятники на приватній території, можуть самі їх перемістити.
Особливе питання — нарвський танк, який належить місту Нарва (88% населення складають росіяни), і, відповідно, «зʼявляється напруженість», тому уряд сам ухвалить рішення про переміщення цього монумента.
«Важливо наголосити, що поминання померлих жодним чином не заборонено і не буде заборонено, але це потрібно робити там, де належить, тобто на цвинтарі, де це можна зробити гідно. Танк — це знаряддя вбивства, це не меморіальний обʼєкт, і з цих самих танків на вулицях України вбивають людей», — сказала премʼєр-міністр.
- Аналогічне рішення щодо знесення радянських памʼятників ухвалила і Латвія на початку липня. Подекуди місцеві адміністрації уже вирішили, що робити з демонтованими памʼятниками. Наприклад, їх пропонують перенести на цвинтарі, де поховані воїни радянської армії.