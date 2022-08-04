У деяких частинах Великого Барʼєрного рифу зафіксували найбільшу кількість коралів за 36 років

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У деяких частинах Великого Барʼєрного рифу зафіксували найбільшу за останні 36 років кількість коралового покриву — відтоді, як Австралійський інститут морських наук почав за ним спостерігати.

Про це ідеться у звіті інституту, який оприлюднили 4 серпня.

Дослідження 87 рифів показало, що в період від серпня 2021 по травень 2022 року середній твердий кораловий покрив у верхній і центральній частинах рифу збільшився приблизно на одну третину. Це рідкісна гарна новина для рифу, який у березні зазнав шостого масового знебарвлення.

Генеральний директор інституту доктор Пол Хардісті сказав, що результати в північному та центральному регіонах є ознакою того, що риф усе ще може оговтатися від масового знебарвлення та нашестя морських зірок, що харчуються коралами. Однак він підкреслив, що втрата коралового покриву в інших частинах рифу показує, що він усе ще може страждати від змін клімату.

Керівник групи програми моніторингу Майк Емслі сказав, що збільшення коралового покриву спричинили швидкорослі корали Акропора — їхні колонії складають основу рифоутворення. Однак вони також вразливі до тепла, і їх полюбляють морські зірки.

Учасник кампанії Великого Барʼєрного рифу Австралійського товариства охорони морського середовища Черрі Маддл попередила, що хоча звіт є ознакою прогресу, риф залишається в небезпеці.

За даними Управління морського парку Великого Барʼєрного рифу (GBRMPA), чотири із шести випадків масового знебарвлення рифу сталися з 2016 року. Останнє відбулося у березні 2022 року, коли знебарвлення торкнулося 91% обстежених рифів. Це значно поширеніше, ніж раніше, коли близько чверті обстежених рифів у 2020 році показали ознаки сильного знебарвлення.

Знебарвлення є результатом вищої, ніж зазвичай, температури води, що викликає стресову реакцію коралів. Проте знебарвлення коралів цього року вперше відбулося під час Ла-Нінья, погодного явища, яке зазвичай характеризується нижчими, ніж зазвичай, температурами в екваторіальній частині Тихого океану.