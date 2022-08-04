Amnesty International Ukraine відреагувала на критику через звіт зі звинуваченнями на адресу ЗСУ. У Міноборони зробили заяву

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Український офіс правозахисної організації Amnesty International відреагував на критику через доповідь, у якій українську армію звинуватили в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах.

У заяві сказано, що фіксуванням фактів і підготовкою матеріалів займається окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International.

«З початку повномасштабного вторгнення український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України», — заявила директорка українського офісу Оксана Покальчук.

Фактично, український офіс цією заявою говорить, що непричетний до вищезгаданої доповіді.

Відповідь Міноборони

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила на брифінгу, що доповідь Amnesty International не враховує низку факторів війни.

«Росіяни використовують тактику захоплення й утримання населених пунктів. Поки ми чекатимемо російського ворога в полі, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста укріплюються та обороняються від міжнародного злочинця», — заявила вона.

Маляр додала, що ЗСУ можуть розміщувати в містах системи ППО для захисту, а місцева влада регулярно проводить евакуацію населення в разі загрози. Вона зазначила, що не всі мирні мешканці погоджуються на евакуацію — насильно вивозити людей влада не може.

Саме дослідження Amnesty International Маляр назвала одностороннім. За її словами, у ньому не враховані дії окупантів, через що неможливо отримати обʼєктивні висновки. Крім того, що рф ігнорує будь-які звичаї війни, вона не допускає на окуповані території міжнародні організації, тому отримати повну картину неможливо.

Наприкінці Маляр наголосила, що всі міжнародні організації повинні вимагати від рф зупинити війну, а не змушувати ЗСУ відступати.

Міністр оборони Олексій Резніков нагадав про факти звірячого поводження російських окупантів і заявив, що саме завдяки ЗСУ та Силам оборони багато українців залишаються живими.

«Росіяни вже застосували проти мирного населення всі типи зброї, крім ядерної. Росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених. Росіяни масово ґвалтують жінок і дітей, калічать, грабують, нищать усе живе. Росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу. Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини та домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста — це збочення, у які б правові конструкції його не маскували», — зазначив міністр.

Доповідь Amnesty International він назвав свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет.