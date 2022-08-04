Зеленський хоче обговорити позицію Китаю щодо російського вторгнення особисто із Сі Цзіньпіном

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Президент Володимир Зеленський хотів би напряму обговорити позицію Китаю щодо російського вторгнення з главою цієї країни Сі Цзіньпіном.

Про це він розповів в інтервʼю The South China Morning Post.

«Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно», — сказав президент.

Зеленський додав, що сподівався, що Китай інакше ставитиметься до війни — досі він опирався засудженню росії за вторгнення. При цьому президент сказав, що завжди хотів, аби «відносини між Україною та Китаєм зміцнювалися та розвивалися щороку».

Зеленський наголосив, що прагне, аби Китай використав свій величезний політичний та економічний вплив на росію, щоб припинити бойові дії. «Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тому може політично, економічно впливати на росію. І Китай є постійним членом Ради безпеки ООН», — сказав український лідер.

Також український лідер звернув увагу, що спровокована росією продовольча криза негативно відбивається на економіці Китаю, знижуючи його експорт. Він також запросив китайський бізнес взяти участь у повоєнному відновленні України.