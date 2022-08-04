Росіяни випустили по Нікополю 60 снарядів із «Градів»

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Уночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини з «Градів» та «Ураганів» відповідно.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь, на житлові квартали прилетіли 60 снарядів із «Градів». Попередньо, люди не постраждали.

Один будинок знищений, майже 50 — пошкоджені, зачепило також зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвірʼях сталися займання. Полумʼя рятувальники приборкали.

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а також понад 100 сонячних панелей.

У місті перебиті дві лінії електропередач. Без світла залишились понад три тисячі нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Карпівську та Широківську громади.

У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу, постраждала лікується вдома.