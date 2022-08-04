Глава МЗС України назвав димовою завісою заяви росії про готовність до мирних перемовин

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що заяви з боку російської сторони про готовність до мирних переговорів з Україною є «димовою завісою».

За його словами, росія й досі «зосереджена на війні».

«Немає нічого більш цинічного, ніж те, що поплічники путіна говорять, що росія готова до мирних переговорів. Цю «готовність» ми чуємо і бачимо щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірства. Росія залишається зосередженою на війні, усе інше — лише димова завіса», — заявив Кулеба.