Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу другого «Джокера». У ньому зіграє Леді Гага
- Автор:
- Анна Холоднова
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Warner Bros.
Студія Warner Bros. оприлюднила дату виходу другої частини кінофільму «Джокер» режисера Тодда Філліпса. Сіквел має вийти на екрани 4 жовтня 2024 року.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Головну роль, ймовірно, знов зіграє Хоакін Фенікс.
Режисер Тодд Філліпс написав сценарій разом зі сценаристом першого «Джокера» Скоттом Сільвером. Філліпс оприлюднив у соцмережах назву нового проекту — Joker: Folie à deux.
За даними джерел The Hollywood Reporter, у другому фільмі про Джокера також зіграє Леді Гага, але деталі її персонажа все ще залишаються в таємниці. Але журналісти видання нагадують, що Джокер відомий своїми стосунками з Харлі Квінн, яка була його психіатром у психіатричній лікарні Аркхем, закохалася в нього і стала його напарником у злочинах.
- «Джокер» — фільм режисера Тодда Філліпса, який ґрунтується на передісторії персонажа коміксів видавництва DC Comics, відомого антагоніста Бетмена — Джокера. «Джокер» зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів, закріпивши за собою статус найкасовішого фільму з рейтингом R. Також «Джокер» отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю у 2019 році.
- Фільм «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі став предметом суперечки між грецькими політиками. 20 жовтня в центрі Афін поліція провела рейд у кінотеатрі, який показував фільм, і вивела з кінозалу 19 неповнолітніх. А найбільша мережа кінотеатрів США Landmark Theatres заборонила надягати маски, костюми та брати іграшкову зброю на кіносеанси «Джокера».
- 20 листопада 2019 The Hollywood Reporter повідомило, що студія Warner Bros. приступила до роботи над другою частиною фільму «Джокер». Згодом режисер Тодд Філліпс спростував початок роботи над продовженням кінокартини.