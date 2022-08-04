Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу другого «Джокера». У ньому зіграє Леді Гага

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Warner Bros.

Студія Warner Bros. оприлюднила дату виходу другої частини кінофільму «Джокер» режисера Тодда Філліпса. Сіквел має вийти на екрани 4 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Головну роль, ймовірно, знов зіграє Хоакін Фенікс.

Режисер Тодд Філліпс написав сценарій разом зі сценаристом першого «Джокера» Скоттом Сільвером. Філліпс оприлюднив у соцмережах назву нового проекту — Joker: Folie à deux.

За даними джерел The Hollywood Reporter, у другому фільмі про Джокера також зіграє Леді Гага, але деталі її персонажа все ще залишаються в таємниці. Але журналісти видання нагадують, що Джокер відомий своїми стосунками з Харлі Квінн, яка була його психіатром у психіатричній лікарні Аркхем, закохалася в нього і стала його напарником у злочинах.