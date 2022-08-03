В Ісландії неподалік аеропорту «Кефлавік» почалося виверження вулкана

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На південному заході Ісландії почав вивергатися вулкан.

Про це повідомляє Associated Press.

Метеорологічне управління Ісландії повідомило, що виверження відбувається поблизу гори Фаградальсфʼялл, за 32 кілометри від столиці країни Рейкʼявіка.

До виверження у цьому районі відбувалися невеликі землетруси, зокрема, неподалік міжнародного аеропорту «Кефлавік».

Минулого року у цьому районі уже було виверження. Воно стало першим на ісландському півострові Рейкʼянес за майже 800 років. Потоки лави вивергалися протягом кількох місяців.