Готові до спротиву. Голова Харківської ОВА попередив про посилення ворожих ракетних ударів по місту й області

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Останніми днями окупанти поширюють повідомлення про можливий повторний наступ на Харків. У відповідь на це голова ОВА Олег Синєгубов запевнив, що Сили оборони готові до спротиву.

«Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів — невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат у живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед на ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати», — наголосив Синєгубов.

За його словами, окупанти не мають успіху на фронті, а тому від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

«Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не перебувати на вулиці, а під час тривоги залишатися в укриттях», — закликав голова області.