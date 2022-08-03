Forbes: ЗСУ 2 серпня збили російських крилатих ракет на $91 мільйон
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний штаб ЗСУ / Twitter
Увечері 2 серпня пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що українські Сили ППО збили сім із восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555), що коштувало росії $91 мільйон.
Про це пише Forbes на основі свого підрахунку.
Для розрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки: Х-101 — $13 млн, «Калібр» — $6,5 млн, «Іскандер» — $3 млн, «Онікс» — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, «Точка-У» — $0,3 млн.
- 2 серпня російські бомбардувальники Ту-95 (Ту-160) запустили з Каспійського моря вісім крилатих ракет Х-101 у напрямку центральних, південних і західних областей України. Сім із восьми ракет ЗСУ збили. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, одну збив винищувач.
- Одна ракета впала у Львівській області, поціливши в обʼєкт військової інфраструктури. Постраждалих немає.