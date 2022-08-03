Функція Reels в Instagram тепер доступна для українських користувачів

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Alexander Shatov / Instagram

Тепер в Instagram для українських користувачів доступна не тільки функція Music, але й Reels з усіма інструментами.

Про це повідомило Мінцифри, вказавши, що команда відомства понад рік вела перемовини та консультації з керівництвом Meta про запуск цих функцій в Україні.

Функція Reels дозволяє записувати короткі відеокліпи з музичним або іншим звуком. Платформа Reels схожа на TikTok у тому, що надає набір інструментів, які полегшують зйомку відео. Instagram запустив Reels ще у 2020 році, функція стала популярною у світі, але в Україні вона працювала не в повному обсязі. Упродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels.

«Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів і створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram», — додали в Мінцифри.