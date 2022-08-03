Америка ніколи не поступиться автократам. Ненсі Пелосі написала колонку після візиту на Тайвань

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Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після відвідин Тайваню написала колонку для The Washington Post, де наголосила, що Америка ніколи не поступиться автократам.

Вона наголосила, що США віддані розвитку демократичного Тайваню і підтримують стосунки, засновані на спільних інтересах та цінностях: самовизначенні та самоврядуванні, демократії та свободі, людській гідності та правах людини.

«Сьогодні Америка повинна памʼятати про зобовʼязання «розглядати будь-які спроби визначити майбутнє Тайваню іншими, ніж мирними засобами». Ми повинні підтримати Тайвань, острів стійкості, який перебуває під загрозою», — написала спікер і нагадала про жахливу ситуацію з правами людини на острові, де Китай посилює владу.

«Перед обличчям посиленої агресії Комуністичної партії Китаю візит нашої делегації варто розглядати як недвозначну заяву, що Америка підтримує Тайвань, нашого демократичного партнера, захищаючи себе і свою свободу», — зазначила Пелосі.

За її словами, світ зараз опинився в ситуації, коли треба обирати між автократією та демократією.

«Поки рф веде навмисну незаконну війну проти України, вбиваючи тисячі безневинних людей, навіть дітей, важливо, щоб Америка та наші союзники ясно дали зрозуміти, що ми ніколи не поступимося автократам», — резюмувала політик.