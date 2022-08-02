США запровадили нові санкції проти росії. У списку — аліна кабаєва та «мер» Маріуполя

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США розширили перелік антиросійських санкцій, додавши туди коханку путіна аліну кабаєву, «мера» Маріуполя костянтина іващенка, заступника голови «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області кирила стремоусова та «главу» Херсонщини володимира сальдо.

Про нові санкції США оголосили 2 серпня.

У підсанкційному списку опинились і найбагатші мільярдери росії: Андрій Гурʼєв із сином, Андрій Мельниченко, Олександр Пономаренко, Дмитро Пумпʼянський, Віктор Рашніков. Також під санкціями — бізнесмен Антон Урусов (гендиректор компанії «Перспективні промислові та інфраструктурні технології»). Під санкціями опинився і президент Всеросійської федерації самбо Сергій Єлісеєв.

Також США запровадили візові обмеження щодо 893 російських офіційних осіб, зокрема членів ради федерації і санкції щодо ще 31 іноземного держслужбовця, які підтримували анексію Криму.