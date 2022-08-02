«Вони в абсолютно плачевному стані». Уряд Іспанії скасував поставку в Україну танків Leopard
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд країни не відправлятиме в Україну танки Leopard, які зберігаються на військовій базі в Сарагосі, через їхній непридатний стан.
Про це повідомляє El Mundo.
«Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що Leopard, які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо [відправити на війну в Україну], тому що вони перебувають в абсолютно плачевному стані», — зазначила Роблес.
Вона додала, що Іспанія провела експертизи і встановила, що ці танки неможливо використовувати, бо вони становлять ризик для людей.