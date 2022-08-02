Євросоюз переказав Україні мільярд євро допомоги
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Pixabay
Європейський Союз надав Україні €1 мільярд як перший транш нової екстреної макрофінансової допомоги.
Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі», — написала вона.
- 19 липня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про виділення Україні мільярда євро макрофінансової допомоги.
- На початку липня ЗМІ повідомляли, що Німеччина заблокувала пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі €9 млрд. Берлін схвалив лише перший транш у €1 млрд.