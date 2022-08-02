Мінкультури визначило найпоширеніші назви вулиць на честь росіян в Україні, які треба замінити
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Міністерство культури визначило список десяти найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендуються до перейменування в першу чергу.
Про це йдеться в повідомленні міністерства.
Список склала Експертна рада з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму. «Проаналізувавши ситуацію, що склалася в топонімічному просторі України, Експертна рада звернула увагу на те, що значна кількість власних назв, що позначають такі елементи просторової структури міста, як вулиці, площі, проспекти тощо, повʼязана з росіянами, чиї життя та діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, та які в більшості випадків не народилися тут», — пояснили у відомстві.
До списку найчастіше вживаних топонімів увійшли:
- Юрій Гагарін;
- Олександр Пушкін;
- Іван Мічурін;
- Валерій Чкалов;
- Максим Горький;
- Юрій Лермонтов;
- Олександр Суворов;
- Володимир Маяковський;
- Олександр Матросов;
- Володимир Комаров.
Щоб мінімізувати вплив радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановити історичну справедливість і відновити українську історично-національну топоніміку, Експертна рада рекомендує місцевій владі розглянути можливість заміни згаданих назв.
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