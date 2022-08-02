«Укрзалізниця» відновила курсування потяга сполученням Київ — Ясіня

Новини

Videvo

Від 5 серпня «Укрзалізниця» відновлює курсування щоденного потяга № 55/56 сполученням Київ — Ясіня.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Потяг відправлятиметься з Києва щодня о 15:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 07:11.

Зворотно зі станції Ясіня потяг відходитиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52.

Квитки на цей рейс вже доступні в касах вокзалів і онлайн.