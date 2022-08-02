«Укрзалізниця» відновила курсування потяга сполученням Київ — Ясіня
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
Від 5 серпня «Укрзалізниця» відновлює курсування щоденного потяга № 55/56 сполученням Київ — Ясіня.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Потяг відправлятиметься з Києва щодня о 15:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 07:11.
Зворотно зі станції Ясіня потяг відходитиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52.
Квитки на цей рейс вже доступні в касах вокзалів і онлайн.
- Нещодавно «Укрзалізниця» отримала ще 44 дефібрилятори, їх встановлять на вокзалах. Наразі дефібрилятори вже встановили на вокзалах у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді, Дніпрі та Києві.